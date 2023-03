BioNTech : les résultats résistent à la chute de la demande covid

(Boursier.com) — BioNTech , le laboratoire allemand coté à Wall Street, partenaire de Pfizer dans les vaccins anti-covid, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus totaux de 4,28 milliards d'euros, contre 5,53 milliards un an avant. Le bénéfice net a régressé à 2,28 milliards d'euros, soit 9,26 euros par titre, contre 3,17 milliards d'euros et 12,18 euros par action un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus ont été de 17,3 milliards d'euros, pour un bénéfice net de 9,43 milliards d'euros et un bénéfice par action de 37,77 euros. Ainsi, le groupe a plutôt bien résisté, étendant par ailleurs son pipeline d'oncologie à 20 programmes et 24 essais cliniques en cours. Environ 2 milliards de doses de Comirnaty ont été facturées en 2022, dont environ 550 millions de doses de vaccins bivalents Covid-19 adaptés Omicron. Le groupe affichait 13,9 milliards d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période. Il anticipe l'autorisation d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 0,5 milliard de dollars sur le reste de l'année 2023.

Pour l'année fiscale 2023, BioNTech estime que ses revenus de vaccins covid devraient atteindre environ 5 milliards d'euros. Cette estimation reflète les revenus attendus liés à la part de BioNTech du bénéfice brut des ventes de vaccins Covid-19 dans les territoires des partenaires de collaboration, des ventes directes de vaccins Covid-19 aux clients sur le territoire de BioNTech et des revenus attendus des ventes aux partenaires de collaboration qui peuvent être influencés par des coûts tels que les radiations de stocks une fois matérialisés et partagés avec le partenaire de collaboration Pfizer.