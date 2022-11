BioNTech : les résultats chutent... moins que prévu

(Boursier.com) — BioNTech , le partenaire allemand de Pfizer dans les vaccins anti-covid, a annoncé des profits et revenus trimestriels en forte baisse en glissement annuel, mais supérieurs aux attentes de marché. Le groupe a fait état d'un bénéfice net de 1,784 milliard d'euros soit 6,98 euros par action sur le troisième trimestre, contre 3,211 milliards d'euros un an avant. Les revenus se sont établis à 3,461 milliards d'euros, contre 6,087 milliards pour la période correspondante, l'an dernier. Le consensus FactSet était de 3,42 euros de bpa et 2,065 milliards d'euros de revenus trimestriels. BioNTech rehausse par ailleurs le bas de fourchette de sa guidance de ventes de vaccins, tablant sur 16 à 17 milliards d'euros de facturations, contre 13 à 17 milliards d'euros auparavant.

La nouvelle guidance reflète l'expédition des rappels de vaccins bivalents adaptés à Omicron, qui a commencé début septembre et devrait se poursuivre tout au long du quatrième trimestre de 2022, ainsi que des prix plus élevés et un effet de change positif, a indiqué BioNTech. Environ 300 millions de doses de vaccins adaptés aux variants ont été facturées à la mi-octobre 2022.