BioNTech : le partenaire covid de Pfizer dope ses prévisions

(Boursier.com) — BioNTech , le laboratoire allemand partenaire de Pfizer dans les vaccins Covid-19, a indiqué ce jour que le vaccin développé avec l'Américain allait générer sans doute jusqu'à 17 milliards d'euros de revenus sur l'année, avec les rappels et l'administration aux enfants. Dans l'hypothèse de livraisons allant jusqu'à 2,5 milliards de doses à ce stade, BioNTech anticipe donc 16 à 17 milliards d'euros de revenus provenant du vaccin cette année, ce qui représente une révision en hausse. Le laboratoire travaille sur de nouvelles versions de vaccins ciblant les variants delta et alpha, pour pouvoir répondre rapidement à de nouvelles mutations. BioNTech et Pfizer établissent ainsi une approche préventive pour évaluer le développement, la fabrication et les processus réglementaires de vaccins spécifiques à un variant. BioNTech a confirmé les déclarations des partenaires selon lesquelles ils prévoient de fabriquer jusqu'à 3 milliards de doses d'ici la fin de l'année et potentiellement jusqu'à 4 milliards de doses en 2022.

Sur le trimestre clos, les revenus ont totalisé 6,09 milliards d'euros, alors qu'ils étaient anecdotiques un an avant. Le bénéfice opérationnel a été de 4,72 milliards d'euros, contre une perte de 186 ME un an auparavant. Le bénéfice de la période close a été de 3,21 milliards d'euros, contre 210 ME de pertes un an plus tôt.