BioNTech : bientôt un vaccin à ARNm contre le paludisme ?

(Boursier.com) — BioNTech , le groupe pharmaceutique allemand, a annoncé le lancement de la phase I de l'essai clinique de son candidat-vaccin contre le paludisme, qui utilise la technologie de l'ARN messager (ARNm). Les essais de ce vaccin, baptisé BNT165b1, impliquent le recrutement de 60 volontaires sans antécédents de paludisme aux États-Unis pour une évaluation à trois niveaux de dose, a déclaré BioNTech dans un communiqué.

Le BNT165b1 est le premier candidat-vaccin du projet sur le paludisme de BioNTech, qui vise à développer un vaccin à ARNm hautement efficace et à établir la production de vaccins en Afrique. La société a déclaré qu'elle évaluerait initialement différents antigènes du parasite responsable du paludisme au cours des prochains mois afin de sélectionner le candidat-vaccin multi-antigénique qui sera soumis à des essais ultérieurs...

Le paludisme, une maladie parasitaire transmise par des moustiques, tue des centaines de milliers de personnes par an, surtout des nourrissons, dans les régions les plus pauvres d'Afrique sub-saharienne. Le premier et unique vaccin antipaludéen homologué au monde, Mosquirix, a été mis au point par GSK après de nombreuses années d'essais cliniques dans plusieurs pays africains, mais son efficacité n'est que d'environ 30%... En outre, un manque de financement et de potentiel commercial a limité la capacité de production de de GSK.

L'ARN messager permet de donner l'ordre aux cellules de fabriquer des protéines ou des fragments de protéines d'un agent pathogène, ce qui stimule l'action du système immunitaire...