BioNTech abaisse ses prévisions de revenus Covid-19

(Boursier.com) — BioNTech , le partenaire allemand de Pfizer, coté à Wall Street, a abaissé sans grande surprise ses prévisions de chiffre d'affaires Covid-19 pour 2023 d'environ 1 milliard d'euros, du fait de la faible demande pour le vaccin fabriqué avec son allié américain. Ainsi, BioNTech a réduit ses estimations de revenus annuels liés aux vaccins covid à 4 milliards d'euros contre 5 milliards précédemment - et 17,2 milliards l'an dernier. Le groupe a ajouté que les dépréciations annoncées par Pfizer à la mi-octobre avaient affecté ses revenus du troisième trimestre de 508 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre du laboratoire allemand est ressorti à 895 millions d'euros, en ligne avec les anticipations de marché, contre 3,46 milliards d'euros un an plus tôt. Le bénéfice net du troisième trimestre 2023 demeure positif à 161 millions d'euros, 67 cents par titre, contre 1,78 milliard d'euros pour la période comparable de l'an dernier. A neuf mois, les revenus totalisent 2,3 milliards d'euros, pour un bénéfice net de 472 millions d'euros.

Pfizer et BioNTech ont par ailleurs déclaré le mois dernier que leur vaccin expérimental destiné à prévenir à la fois la grippe et le covid avait généré une forte réponse immunitaire contre les souches du virus lors d'un essai de stade précoce à intermédiaire. Hors coronavirus, BioNTech concentre son attention sur un pipeline en développement croissant en oncologie, qui comprend l'utilisation de la technologie de l'ARNm. Les perspectives réduites de revenus ont incité toutefois le groupe à réduire pour la deuxième fois son budget de recherche et développement 2023, désormais logé dans une fourchette allant de 1,8 à 2 milliards d'euros.