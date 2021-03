BioNTech (+9%) affiche ses premiers bénéfices grâce au vaccin anti-Covid

(Boursier.com) — BioNTech bondit de 9% mardi à Wall Street, à 104,70$ en séance pour l'ADR coté sur le Nasdaq, après la publication des premiers bénéfices annuels de la biotech allemande depuis sa création en 2008. Le 4e trimestre 2020 a été porté par les ventes de son vaccin contre le coronavirus développé avec l'américain Pfizer.

BioNTech a en outre fait savoir qu'il tablait, avec Pfizer, sur une capacité de production de vaccins portée à 2,5 milliards de doses d'ici à la fin 2021, contre un objectif précédent de 2,3 à 2,4 milliards de doses. Les deux partenaires ont jusqu'ici signé des contrats de commande pour 1,4 milliard de doses, dont 200 millions ont déjà été livrés au 23 mars, a indiqué la société.

Au 4e trimestre 2020, BioNtech a dégagé un profit net de 366,9 millions d'euros contre une perte de 58,2 ME pour la même période de 2020. Les revenus ont été multipliés par plus de 12, pour atteindre 345,5 ME contre 28 ME un an plus tôt.

Sur l'ensemble de 2020, la biotech allemande a dégagé ses premiers bénéfices depuis sa création en 2008. Les bénéfices ont atteint 15,2 ME pour 482 ME de recettes, à comparer avec une perte de 179 ME et un chiffre d'affaires de 108 ME en 2019. Cette année, BioNtech mise sur une explosion de ses revenus liés au Covid pour atteindre environ 9,8 milliards d'euros (11,5 Mds$).

La société fondée par Ugur Sahin, le directeur général, et sa partenaire Özlem Türeci, a dépensé 645 ME dans la recherche l'an dernier, et compte débourser entre 750 et 850 ME cette année sur ce poste clé. BioNTech disposait à la fin 2020 d'une trésorerie de 1,2 MdE.