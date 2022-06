Biométhane : CMA CGM investit dans le projet Salamandre d'Engie

(Boursier.com) — Le groupe de transport maritime CMA CGM va devenir coactionnaire du projet industriel Salamandre d'Engie, qui prévoit de produire du biométhane à grande échelle à partir de déchets jusqu'ici non recyclables, en vue de pourvoir aux besoins de CMA CGM et de l'industrie du transport de fret maritime.

Dans un communiqué commun publié jeudi, Engie et CMA CGM ont indiqué que "CMA CGM s'engage dans l'actionnariat du projet Salamandre, dont la décision de lancement est prévue pour fin 2022". Il s'agit de la première concrétisation d'un partenariat stratégique signé en novembre 2021, entre Engie et le groupe marseillais pour promouvoir des filières de production et de distribution de méthanes de synthèse et de bioGNL.

Le futur site de production Salamandre, qu'Engie va construire, probablement au Havre, devrait démarrer sa production de biométhane en 2026. Elle sera alimentée par de la biomasse sèche issue des filières locales de bois-déchet et de combustibles solides de récupération (CSR), des déchets jusqu'ici non recyclables, ce qui constituera une première mondiale.

200.000 tonnes de gaz renouvelables par an visés pour 2028

Engie a déjà testé le principe depuis 2020 avec Gaya, un démonstrateur semi-industriel dans lequel le groupe a investi 60 millions d'euros. La phase industrielle à grande échelle Salamandre prévoit la production par la technique de la pyrogazéification de 11.000 tonnes par an de biométhane de deuxième génération, avec une mise en service graduelle en 2026. L'investissement total s'élève à 150 millions d'euros, auxquels CMA CGM va donc participer à une hauteur qui n'a pas été communiquée à ce stade.

Ce projet est la première étape d'une ambition commune de produire jusqu'à 200.000 tonnes de gaz renouvelables par an d'ici 2028, dans le monde, ont précisé jeudi soir Engie et CGM.