bioMerieux : vive hausse

(Boursier.com) — bioMerieux surperforme le marché en matinée à la faveur d'un gain de 3,3% à 129,5 euros. Outre l'obtention du marquage CE du panel respiratoire 'BIOFIRE 2.1 plus' qui permet de tester simultanément 23 pathogènes (19 virus dont le SARS-CoV-2 et 4 bactéries) responsables des infections respiratoires les plus fréquentes, le titre est également soutenu par une note de Kepler Cheuvreux qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur tout en relevant son objectif de cours de 103 à 147 euros.