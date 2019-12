bioMerieux : une preuve supplémentaire

Crédit photo © Société bioMerieux

(Boursier.com) — bioMérieux recule légèrement de 0,6% sur les 80 euros ce mercredi, alors que le groupe, acteur majeur du diagnostic in vitro qui développe et fabrique des solutions (systèmes, réactifs, logiciels et services) utilisées notamment dans le diagnostic des maladies infectieuses, a été sélectionné en tant que fournisseur dans le cadre d'un appel d'offres organisé par le Fleming Fund. Ce programme d'investissement britannique est doté de 265 millions de livres sterling pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens dans les pays à ressources limitées du monde entier.

"L'actualisation de nos paramètres de valorisation et comparables nous amène à modifier notre objectif de cours de 72,9 à 76,7 euros, tout en maintenant un avis à conserver" commente Portzamparc en réaction à cette annonce matinale.