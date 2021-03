bioMérieux : un analyste s'ajuste

(Boursier.com) — A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, bioMérieux a annoncé le marquage CE de VIDAS TB IGRA. Ce test de mesure de l'interféron gamma, innovant et totalement automatisé, permet de diagnostiquer une infection tuberculeuse latente. La tuberculose demeure un problème majeur de santé publique à travers le monde. Avec 10 millions de nouveaux malades et 1,4 million de morts dans le monde en 2019, elle représente une des causes principales de mortalité due à une maladie infectieuse.

Le titre monte ce mercredi de 1,2% en Bourse de Paris, à 112,30 euros. "Ce test vient renforcer la gamme VIDAS qui continue de s'étoffer jour après jour" estime Portzamparc qui maintient son TP à 127 euros, mais passe sa recommandation à 'Acheter' vs 'Conserver', compte tenu des dernières évolutions du cours"...