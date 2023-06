bioMérieux : un analyste dope le titre

(Boursier.com) — bioMérieux surperforme le marché en début de séance avec une action qui avance de 1,6% à 91,8 euros. Oddo BHF profite de la récente baisse du titre pour relever sa recommandation de 'neutre' à 'surperformance'. Alors que bioMérieux dispose d'une base installée plus importante, d'un portefeuille plus large (notamment en biologie moléculaire ou pour les antibiogrammes), que le groupe a investi 870 ME entre 2020 et 2022, notamment pour augmenter et automatiser ses capacités de production, et d'une situation financière encore améliorée, le titre se traite sur les niveaux d'avant Covid, ce qui ne semble pas refléter correctement le profil de l'entreprise, explique l'analyste. Le titre se négocie à 16x l'EBIT à 12 mois, en dessous de sa moyenne sur 10 ans de 19x, malgré une position dans l'industrie qui n'a jamais semblé aussi favorable : PdM solides, plus de liquidités, une base installée plus large, des marges plus élevées qu'avant Covid... L'objectif ets maintenu à 105 euros.