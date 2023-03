bioMerieux : un analyste ajuste la mire

(Boursier.com) — bioMérieux reste ferme sur les 91 euros ce jeudi, alors que le groupe a reçu l'accréditation 510(k) ainsi qu'une dérogation CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour son système rapide et innovant BIOFIRE SPOTFIRE et son test BIOFIRE SPOTFIRE Respiratory Panel. bioMérieux annonce également qu'elle soumettra une demande d'accréditation 510(k) pour le test BIOFIRE SPOTFIRE Respiratory Panel Mini.

Parmi les derniers avis d'analystes, Berenberg a ajusté la mire de 92,5 à 91,2 euros avec un avis à 'conserver'.