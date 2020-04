bioMérieux : soutenu !

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de bioMérieux qui s'est réuni jeudi dernier, a pris la décision, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19, de reporter la tenue de l'Assemblée générale annuelle initialement prévue le 19 mai 2020, au 30 juin 2020. En fonction de la situation au moment des publications légales relatives à cette assemblée, le Conseil d'administration se réunira pour décider des modalités de tenue de l'assemblée.

En outre, le Conseil d'administration a décidé de revoir à une date ultérieure sa décision concernant la distribution du dividende précédemment annoncée le 26 février 2020... Rappelons que la société avait annoncé initialement un dividende de 45 ME (0,38 euro/action), en légère augmentation par rapport à celui de 2018 qui était de 41,3 ME (0,35 euro/action).

"Compte tenu de son positionnement stratégique dans le secteur de la santé, l'activité du groupe reste soutenue et il est encore difficile de savoir quel sera l'impact de l'épidémie sur les perspectives financières" commente Portzamparc qui reste à "renforcer" sur le dossier. Le titre monte de 2,5% à 104,60 euros ce mardi matin en Bourse de Paris.