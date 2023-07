bioMérieux : sévère ?

(Boursier.com) — bioMérieux recule de 1% à 92,55 euros ce jeudi, alors que Morgan Stanley a pourtant ajusté sa cible de 112 à 113 euros, tout en restant à 'surpondérer' sur le laboratoire. Oddo BHF avait déjà relevé sa recommandation de 'neutre' à 'surperformance', alors que bioMérieux dispose d'une base installée plus importante et d'un portefeuille plus large, notamment en biologie moléculaire ou pour les antibiogrammes. Le groupe a investi 870 ME entre 2020 et 2022, surtout pour augmenter et automatiser ses capacités de production, et dispose de surcroit d'une situation financière améliorée.