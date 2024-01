bioMérieux : s'offre la société de logiciels Lumed

(Boursier.com) — bioMérieux annonce le rachat de Lumed, société de logiciels qui a créé un système d'aide à la décision clinique destiné à soutenir les hôpitaux dans l'optimisation des prescriptions d'antibiotiques et la surveillance des infections associées aux soins. bioMérieux détenait jusqu'ici 16% de la firme canadienne. Les deux sociétés collaborent étroitement depuis 2017. L'acquisition de 84% du capital représente un investissement de près de 9 millions d'euros.

La bonne utilisation des données disponibles dans le cadre du parcours de soins est essentielle pour permettre aux hôpitaux d'assurer une prise en charge des patients sûre et adaptée et de maîtriser les coûts. Les solutions logicielles de pointe de Lumed permettent de garantir que les directives locales en matière de prescription d'antibiotiques sont respectées et appliquées. Ces solutions logicielles fournissent aux professionnels de la santé une variété d'informations dont ils ont besoin pour optimiser leurs programmes de bon usage des antibiotiques et de prévention et de contrôle des infections, afin d'assurer une meilleure prise en charge de leurs patients, de lutter contre l'antibiorésistance et d'améliorer la lutte contre les infections.

Les données de diagnostic et autres données vitales obtenues tout au long du parcours de soins, lorsqu'elles sont analysées par des logiciels intelligents, sont essentielles pour aider les différents professionnels de santé dans leur processus de prise de décision, afin d'apporter une prise en charge optimale aux patients. Les solutions de Lumed complètent parfaitement la large gamme de solutions logicielles de bioMérieux : BIOMÉRIEUX VISION SUITE.

Le rachat de Lumed illustre la volonté de bioMérieux de développer son portefeuille de solutions d'analyse de données, tout en continuant à se concentrer et à s'engager pour le bon usage des antibiotiques et pour la prévention et la lutte contre les infections. bioMérieux se réjouit d'accueillir l'équipe de Lumed et de commencer à tirer parti de son réseau commercial mondial afin de faire bénéficier un maximum de patients des avantages du logiciel Lumed.