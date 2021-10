BioMerieux révise à la hausse ses objectifs 2021

(Boursier.com) — bioMérieux présente une croissance organique de 12,1% à taux de change et périmètre constants au terme des 9 premiers mois de l'exercice 2021 avec 2.452 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une hausse de 8,2% à données publiées. La croissance organique du troisième trimestre est de 11,6%. Elle ressort au-dessus des attentes grâce à une reprise de la demande pour les panels respiratoires aux Etats-Unis, associée à une dynamique favorable sur toutes les autres gammes.

Révision à la hausse des objectifs 2021

Compte tenu de la demande au troisième trimestre supérieure aux attentes pour les panels respiratoires multiplexes, les ventes annuelles sont maintenant attendues en croissance organique de 4% à 7% (précédemment : de neutre à autour de 5%), à taux de change et périmètre constants. Le résultat opérationnel courant contributif devrait être supérieur à 700 millions d'euros (précédemment : en ligne avec celui de 2020) à taux de change courants.

Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : "Au cours du troisième trimestre, nous avons constaté une augmentation de la demande pour les panels respiratoires multiplexes aux États-Unis, tandis que la croissance des autres gammes - c'est-à-dire la microbiologie, les immunoessais et les applications industrielles - est restée solide. En conséquence, nous révisons à la hausse nos prévisions de ventes et de résultat opérationnel courant contributif en 2021. Ce résultat opérationnel exceptionnel en 2021 repose sur un faible niveau de dépenses opérationnelles dans le contexte de pandémie et ne peut être extrapolé en l'état au-delà de 2021."