bioMerieux : résultat net part du Groupe de 452 ME

(Boursier.com) — bioMérieux dont le chiffre d'affaires à 3 589 millions d'euros ressort en croissance publiée de +6,3 %, affiche une légère croissance organique à +0,2 %, dont 5,9% au quatrième trimestre.

Le Résultat opérationnel courant contributif est de 664 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 18,5 %, plus basse que le point haut exceptionnel de 2021, mais significativement meilleure que les niveaux antérieurs à la pandémie.

Le résultat net part du Groupe s'est établi en 2022 à 452 millions d'euros, à comparer aux 601 millions d'euros 2021.

Les objectifs 2023 sont confirmés : ventes hors panels respiratoires devraient progresser entre +8 % et +10 %, à devises et périmètre de consolidation constants, portées par une croissance soutenue des panels non respiratoires BIOFIRE , la Microbiologie et les Applications Industrielles. En prenant l'hypothèse d'un ralentissement des ventes de panels respiratoires, les ventes totales du Groupe devraient s'inscrire en croissance de +4% à +6%, à devises et périmètre de consolidation constants.

Le résultat opérationnel courant contributif 2023 devrait être compris entre 600 et 630 millions d'euros, à taux de change courant et intégrant un impact de change défavorable estimé à 40 millions d'euros.