bioMérieux : reperd un peu de terrain

(Boursier.com) — bioMérieux reperd 1% à 108 euros ce jeudi, alors que le spécialiste du diagnostic in vitro a dévoilé hier, au titre de son exercice 2020, un résultat opérationnel courant contributif de 613 millions d'euros, en hausse de près de 58%, pour un chiffre d'affaires de 3,118 milliards d'euros, en croissance organique de 19,7%. Le cash-flow libre a atteint 328 ME contre environ 150 ME en 2019. Des résultats en ligne, voire légèrement supérieurs aux attentes des analystes.

Le management anticipe cette année une croissance comprise entre 5% et 8%, à taux de change et périmètre constants, avec une croissance solide au premier semestre 2021 qui devrait être similaire à la tendance du quatrième trimestre 2020. Le résultat opérationnel courant contributif 2021 devrait être en ligne avec celui de 2020 à taux de change courants.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 20 mai 2021 d'approuver un dividende de 0,62 euro par action.

Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a ajusté sa cible de 146 à 140 euros en restant à l'achat' sur le dossier et Oddo BHF a ramené son objectif de 132 à 115 euros avec un avis 'neutre'. Les perspectives de ventes pour 2021 sont "globalement conformes aux prévisions", alors que l'objectif d'Ebit suggère une augmentation du consensus d'environ 4 à 7% sur des marges plus solides, a estimé Jefferies qui est à 'conserver'.