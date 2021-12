bioMérieux : relèvement des perspectives 2021

(Boursier.com) — bioMérieux , acteur mondial du diagnostic in vitro, communique aujourd'hui des informations sur le relèvement des perspectives 2021.

-En raison de ventes plus soutenues que prévu des panels respiratoires au quatrième trimestre, la croissance du chiffre d'affaires 2021 à taux de change et périmètre constants est désormais attendue au-dessus de 8% (précédemment entre 4% et 7%) et le résultat opérationnel courant contributif 2021 devrait être supérieur à 780 Millions d'euros (précédemment supérieur à 700 Millions d'euros)

-Pour rappel, cette performance exceptionnelle en 2021 ne peut être extrapolée aux années futures.

CALENDRIER FINANCIER

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021 et résultats annuels au 31 décembre 2021 seront publiés le 2 mars 2022.