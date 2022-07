bioMérieux reçoit l'accréditation de la FDA pour le test NEPHROCHECK sur VIDAS

(Boursier.com) — bioMérieux , acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro, annonce aujourd'hui qu'il a reçu l'accréditation de la Food and Drug Administration américaine (FDA) pour VIDAS NEPHROCHECK, un test innovant capable de détecter le stress rénal chez les patients présentant un risque d'insuffisance rénale aiguë (IRA).

L'IRA est une complication courante, qui affecte 7% à 18% des patients hospitalisés et jusqu'à 50% des patients gravement malades. Cette complication est associée à une mortalité 10 fois plus élevée à l'hôpital et à un taux plus important de maladies rénales chroniques chez les patients en post-opératoire.

Certains facteurs de risque et des caractéristiques personnelles prédisposant les patients à l'IRA ont été identifiés. Toutefois, il n'existe aucun moyen fiable pour un clinicien d'établir le profil de risque précis d'un patient donné. Tout retard dans la détection de l'IRA peut potentiellement avoir des conséquences irréversibles. Pourtant, dans de nombreux cas, ces conséquences négatives pour le patient peuvent être évitées si l'IRA est identifiée et gérée à temps.