bioMérieux reçoit l'accréditation 510(k) de la FDA pour VITEK MS PRIME

(Boursier.com) — bioMérieux , acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro, annonce que VITEK MS PRIME, son nouveau système de spectrométrie de masse MALDI-TOF, a reçu l'accréditation 510(k) de la U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Ce système de nouvelle génération pour l'identification microbienne de routine en quelques minutes est maintenant disponible commercialement dans les pays qui reconnaissent le marquage CE et aux États-Unis.

VITEK MS PRIME est doté d'innovations qui permettent une mise à disposition plus rapide des résultats d'identification. Cet instrument de paillasse compact et automatisé augmente la productivité du laboratoire et améliore ainsi la prise en charge des patients. Fabriqué par bioMérieux, VITEK MS PRIME, est le résultat de notre engagement permanent dans le soutien des laboratoires, avec des outils de plus en plus performants pour optimiser la prescription d'antibiotiques et traiter plus efficacement les patients.

Brian Armstrong, Senior Vice President, Opérations Cliniques, Amérique du Nord a déclaré : "Avec VITEK MS PRIME, nous offrons à nos clients américains un système innovant qui améliore l'efficacité du flux de travail du laboratoire. Son développement a bénéficié de nombreux retours d'expérience des laboratoires. Nous savons donc que les fonctionnalités uniques de l'instrument, telles que la gestion de la priorisation des tests urgents et le chargement en continu des échantillons, seront très appréciées".

Les laboratoires bénéficieront largement de la réduction du temps de manipulation. VITEK MS PRIME est parfaitement compatible avec VITEK 2 pour les antibiogrammes et le logiciel MYLA pour l'intégration et l'analyse des données.