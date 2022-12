bioMérieux recherché après l'annonce du marquage CE de VIDAS KUBE

(Boursier.com) — bioMérieux grimpe de 1,5% à 96,50 euros, alors que le groupe, acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro, a annoncé le marquage CE de VIDAS KUBE, le système automatisé d'immunoessais nouvelle génération de la célèbre gamme VIDAS.

Cette innovation est destinée aux laboratoires cliniques et à l'industrie agroalimentaire en fournissant des résultats qui permettent d'accélérer la prise en charge des patients et de protéger les consommateurs.

Lancée il y a plus de 30 ans, la gamme VIDAS a révolutionné le domaine des immunoessais en offrant aux laboratoires un accès universel à une technologie simple, automatisée et robuste délivrant des résultats rapides et fiables. Reposant sur un principe de test unique réalisé avec un kit tout-en-un, VIDAS est aujourd'hui utilisé par 25.000 laboratoires dans plus de 160 pays. Il reste l'un des systèmes d'immunoessais les plus utilisés dans les laboratoires cliniques à travers le monde.

VIDAS KUBE, le dernier né de cette gamme innovante, associe une technologie de pointe aux qualités reconnues de la solution VIDAS.

Parmi les derniers avis de brokers, la SG est repassé à l''achat' sur le dossier en visant un cours de 113 euros.