bioMérieux : réalise une émission obligataire de 200 ME

bioMérieux : réalise une émission obligataire de 200 ME









Crédit photo © Biomerieux

(Boursier.com) — bioMérieux a émis avec succès une nouvelle obligation de 200 millions d'euros en format Euro PP auprès d'un investisseur européen de premier rang. Ce placement privé se décomposera en deux souches : l'une de 145 ME à 7 ans et l'autre de 55 ME à 10 ans, portant un coupon annuel global de 1,61%.

Réalisée à des conditions très favorables pour bioMérieux, cette émission privée permet au Groupe d'allonger la maturité de sa dette et de poursuivre sa stratégie de diversification de ses sources de financement.

Ce financement de long terme permettra à bioMérieux de satisfaire les besoins généraux de l'entreprise et de poursuivre sa stratégie de croissance. Le produit de cette émission sera utilisé pour refinancer la dette publique émise en 2013 pour un montant de 300 ME arrivant à échéance en octobre 2020.