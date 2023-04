bioMerieux : réaction positive

(Boursier.com) — bioMérieux monte de 0,8% à 95,75 euros, alors que Berenberg a ajusté la mire sur le dossier de 91,2 à 94,5 euros avec un avis à 'conserver'. Les objectifs 2023 ont été confirmés avec des ventes hors panels respiratoires qui devraient progresser entre +8% et +10%, à devises et périmètre de consolidation constants, portées par une croissance soutenue des panels non respiratoires BIOFIRE, la Microbiologie et les Applications Industrielles. En prenant l'hypothèse d'un ralentissement des ventes de panels respiratoires, les ventes totales du groupe devraient s'inscrire en croissance de +4% à +6%, à devises et périmètre de consolidation constants.

Le résultat opérationnel courant contributif 2023 devrait être compris entre 600 et 630 millions d'euros, à taux de change courant et intégrant un impact de change défavorable estimé à 40 millions d'euros.