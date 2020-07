bioMerieux : question d'équilibre

bioMerieux : question d'équilibre









Crédit photo © Biomerieux

(Boursier.com) — bioMerieux reste stable ce vendredi à 127,90 euros, alors que Jefferies a revalorisé le dossier de 95 à 115 euros tout en restant sur un avis à 'conserver'. Le marché avait déjà peu réagi dans la foulée de la publication d'un chiffre d'affaires semestriel de 1,476 MdE, en croissance organique de 15,7%. Le laboratoire avait précisé que ses objectifs 2020 restaient suspendus compte tenu du manque de visibilité sur l'évolution de la crise sanitaire. Jefferies rappelait que la fourchette d'estimation (entre 12 et 22% de croissance) était très large et reflétait les difficultés à prédire la dynamique des tests de Covid-19... Le broker note que la crise a pesé sur la microbiologie et les immunoessais en raison d'une baisse de la fréquentation des hôpitaux, et met en avant l'impact de la baisse de la demande du secteur agroalimentaire sur les tests sur les applications industrielles. "Ces gammes ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires d'une année sur l'autre malgré une amélioration de la tendance au cours des dernières semaines du trimestre", a précisé le groupe.

Plus confiant, Portzamparc notait au passage que bioMérieux avait confirmé non seulement la résilience de son modèle, mais aussi son positionnement stratégique qui lui permettent de tirer une croissance forte dans un environnement difficile...