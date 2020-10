BioMerieux publie une croissance organique de 19,4% à taux de change et périmètre constants sur 9 mois

BioMerieux publie une croissance organique de 19,4% à taux de change et périmètre constants sur 9 mois









Crédit photo © Société bioMerieux

(Boursier.com) — BioMerieux publie une croissance organique de 19,4% à taux de change et périmètre constants au terme des 9 premiers mois correspondant à 2.266 ME de chiffre d'affaires (+17,5% de croissance à données publiées). La direction souligne la poursuite de la dynamique exceptionnelle au cours du 3e trimestre, avec une croissance de 26,5% soutenue par les gammes de biologie moléculaire et un ralentissement moins marqué que prévu de l'activité des gammes immunoessais, microbiologie clinique et industrielle par rapport au trimestre précédent.

Les effets de change ont été négatifs à hauteur de 34,5 Millions d'euros, liés principalement à la dévaluation de certaines devises sud-américaines et asiatiques. Par ailleurs, les effets positifs liés au dollar américain enregistrés au 1er semestre ont été compensés par sa dévaluation contre l'euro au 3e trimestre.

La croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants devrait être supérieure à 16% et le résultat opérationnel courant contributif devrait dépasser 520 millions d'euros sur l'exercice entier.

Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, a déclaré : "La lutte contre la pandémie est une priorité pour bioMérieux. Nos collaborateurs sont pleinement engagés dans ce combat et nous mobilisons au maximum nos outils de production, notre logistique et notre R&D afin de remplir notre mission de santé publique. Notre activité au 3e trimestre a été exceptionnelle mais les développements récents de la pandémie et les mesures de confinement concomitants appellent à la prudence concernant nos prévisions. Nous confirmons toutefois que l'année sera remarquable en matière de croissance tant pour le chiffre d'affaires que pour le résultat opérationnel courant contributif. Cette performance ne peut cependant pas être extrapolée en l'état au-delà de 2020".

CALENDRIER FINANCIER

Chiffre d'affaires du 4e trimestre 2020 et résultats annuels au 31 décembre : 24 février 2021.

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 : 27 avril 2021.

Chiffre d'affaires du 2e trimestre 2021 et résultats semestriels au 30 juin : 1er septembre 2021

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2021 : 21 octobre 2021.