bioMérieux : publication saluée

Crédit photo © Biomerieux

(Boursier.com) — bioMérieux pointe dans les premières positions du SRD à l'ouverture du marché parisien à la faveur d'un gain de 4,9% à 113,9 euros. Le spécialiste du diagnostic in vitro a dévoilé, au titre de son exercice 2020, un résultat opérationnel courant contributif de 613 millions d'euros, en hausse de près de 58%, pour un chiffre d'affaires de 3,118 milliards d'euros, en croissance organique de 19,7%. Le cash-flow libre a atteint 328 ME contre environ 150 ME en 2019. Des résultats en ligne, voire légèrement supérieurs aux attentes des analystes.

Le management anticipe cette année une croissance comprise entre 5% et 8%, à taux de change et périmètre constants, avec une croissance solide au premier semestre 2021 qui devrait être similaire à la tendance du quatrième trimestre 2020. Le résultat opérationnel courant contributif 2021 devrait être en ligne avec celui de 2020 à taux de change courants.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 20 mai 2021 d'approuver un dividende de 0,62 euro par action.

Les perspectives de ventes pour 2021 sont "globalement conformes aux prévisions", alors que l'objectif d'Ebit suggère une augmentation du consensus d'environ 4 à 7% sur des marges plus solides, affirme Jefferies ('conserver').