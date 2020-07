bioMerieux : prises de profits après le point intermédiaire

Crédit photo © Biomerieux

(Boursier.com) — bioMerieux cède aux prises de bénéfices en début de séance, en retrait de 3,7% à 129,2 euros, après la publication d'un chiffre d'affaires semestriel de 1,476 MdE, en croissance organique de 15,7%. Le laboratoire a précisé que ses objectifs 2020 restaient suspendus compte tenu du manque de visibilité sur l'évolution de la crise sanitaire.

Jefferies ('conserver') estime que ce niveau d'activité pourrait décevoir, bien que supérieur au consensus. La fourchette d'estimation (entre 12 et 22% de croissance) était en effet très large et reflétait les difficultés à prédire la dynamique des tests de Covid-19. Le broker note que la crise a pesé sur la microbiologie et les immunoessais en raison d'une baisse de la fréquentation des hôpitaux, et met en avant l'impact de la baisse de la demande du secteur agroalimentaire sur les tests sur les applications industrielles. "Ces gammes ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires d'une année sur l'autre malgré une amélioration de la tendance au cours des dernières semaines du trimestre", a précisé le groupe.

Plus confiant, Portzamparc note que bioMérieux confirme non seulement la résilience de son modèle mais aussi son positionnement stratégique qui lui permettent de tirer une croissance forte dans un environnement difficile. A 'conserver' sur la valeur, le broker revalorise le dossier de 115,7 à 124,8 euros.