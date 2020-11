BioMérieux : précision sur le capital

Crédit photo © Biomerieux

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 16 novembre 2020 par l'AMF, complété par un courrier reçu le 18 novembre 2020, la société par actions simplifiée Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD) a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 13 novembre 2020, le seuil de 5% des droits de vote de la société BioMérieux et ne plus détenir individuellement aucune action de cette société. Ce franchissement de seuil résulte de l'apport de la totalité des actions BioMérieux détenues à titre individuel par la société Groupe Industriel Marcel Dassault à sa filiale SITAM Belgique. GIMD a précisé détenir, au résultat de cette opération, directement et indirectement par l'intermédaire de la société SITAM Belgique qu'elle contrôle, 5.440.410 actions BioMérieux représentant autant de droits de vote, soit 4,60% du capital et 2,77% des droits de vote.