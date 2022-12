bioMérieux : perd encore du terrain

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, bioMérieux recule encore de 2,4% à 96 euros. Le spécialiste du diagnostic in vitro a pourtant rehaussé, hier matin, ses objectifs 2022 en raison d'une épidémie de grippe précoce qui se propage rapidement, conjuguée à la prévalence élevée du virus respiratoire syncytial (VRS) et du Covid-19. La croissance du chiffre d'affaires 2022 (à taux de change et périmètre constants) est désormais attendue stable (précédemment borne haute de l'intervalle -6% / -3%) et le résultat opérationnel courant contributif devrait être supérieur à 660 millions d'euros (précédemment borne haute de l'intervalle 580 ME / 625 ME).

En 2023, hors panels respiratoires, la direction a indiqué que la croissance des ventes était attendue entre +8% et +10% (à taux de change et périmètre constants), portée par une croissance solide des panels non-respiratoires BIOFIRE, de la Microbiologie et des Applications Industrielles.

Plusieurs analystes ajustent leurs objectifs afin de prendre en compte ce relèvement. Berenberg a par exemple revalorisé le dossier de 89,7 à 92,5 euros tout en restant à l''achat'. "Comme souligné dans notre récente note sectorielle, il s'agissait d'un catalyseur bien attendu, et certaines prises de bénéfices ont compensé la vigueur initiale de l'action au fil de la journée. Bien que les nouveaux objectifs du groupe soient les bienvenus et 'dérisquent' le titre à l'approche de 2023, nous ne pensons pas que les objectifs laissent une marge significative pour de nouvelles mises à niveau du consensus au cours de l'année", explique le broker.

De son côté, Invest Securities remonte le curseur de 111 à 122 euros et confirme également son avis 'achat'. "Pour la 3ème fois consécutive, la firme a relevé ses objectifs 2022 au-delà de nos attentes pourtant relativement agressives. Le groupe intègre les effets positifs de la triple épidémie sur ses ventes de panels respiratoires au quatrième trimestre. Nous nous alignons sur ces objectifs. En parallèle, le groupe a exposé sa vision préliminaire des perspectives 2023 que nous trouvons séduisante avec une croissance largement au-dessus des attentes, certes moins bien margée mais confortant nos estimations de BNA 2023-24", détaille le courtier.