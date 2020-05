bioMérieux : parcours sans faute

bioMérieux : parcours sans faute









Crédit photo © Société bioMerieux

(Boursier.com) — bioMérieux remonte de 0,8% ce vendredi à 131 euros, alors que le groupe a annoncé le marquage CE des tests sérologiques VIDAS anti-SARS-CoV-2 pour la détection des anticorps chez les personnes qui ont été exposées au virus SARS-CoV-2 responsable de la maladie COVID-19.

Les tests VIDAS anti-SARS-CoV-2 IgM et anti-SARS-CoV-2 IgG sont utilisés pour mesurer la présence d'anticorps chez les personnes qui ont été infectées par le SARS-CoV-2. Dans ce contexte, la spécificité des tests est particulièrement importante pour assurer que le test d'une personne qui n'aurait pas été infectée est bien systématiquement négatif. Les deux tests VIDAS anti-SARS-CoV-2 IgM et anti-SARS-CoV-2 IgG fournissent un résultat en moins de 30 minutes et ont démontré d'excellentes performances sur un grand nombre d'échantillons cliniques, avec respectivement 99,4% et 99,9% de spécificité.

bioMérieux prévoit de soumettre rapidement une demande d'autorisation d'utilisation en urgence (EUA - Emergency Use Authorization) de ces tests auprès de la FDA américaine... Portzamparc estime que le groupe dispose des produits parmi les plus élaborés du marché en la matière. De quoi viser un cours ajusté de 105,80 euros à 115,70 euros, mais en passant de 'renforcer' à 'conserver' après le parcours récent de la valeur en vive hausse.