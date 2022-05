bioMérieux obtient l'autorisation De Novo de la FDA pour son panel BIOFIRE Joint Infection (JI)

(Boursier.com) — bioMérieux , acteur mondial du diagnostic in vitro, annonce ce jour que son panel BIOFIRE(R) Joint Infection (JI) a obtenu l'autorisation De Novo de la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Ce panel détecte 31 agents pathogènes impliqués dans la plupart des infections articulaires aiguës et couvre également 8 gènes d'antibiorésistance afin d'optimiser l'antibiothérapie et de favoriser un usage raisonné des antibiotiques.

Les infections articulaires (arthrite septique) sont des infections graves touchant les articulations natives ou prosthétiques. Ce sont des urgences médicales qui peuvent toucher les patients à tout âge. Elles peuvent entraîner des troubles fonctionnels de l'articulation et générer des handicaps durables ; elles sont même potentiellement mortelles. Le nombre d'infections de prothèses articulaires est en hausse dans le monde en lien avec l'augmentation du nombre de poses de prothèses articulaires (arthroplasties).

La rapidité et la précision du diagnostic assurent une meilleure prise en charge des infections articulaires. Cependant, le diagnostic des infections articulaires reste difficile à établir car les méthodes disponibles manquent parfois de précision, ont des longs délais d'exécution et leurs résultats peuvent être altérés par des antibiothérapies antérieures.