bioMérieux obtient l'accréditation 510(k) de la FDA pour le panel respiratoire BIOFIRE SPOTFIRE R Panel Mini

(Boursier.com) — bioMérieux , acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro, a reçu l'accréditation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour le panel respiratoire BIOFIRE SPOTFIRE R Panel Mini, un test multiplex PCR rapide et précis. bioMérieux va immédiatement déposer une demande de dérogation CLIA pour ce même test.

Le panel respiratoire BIOFIRE SPOTFIRE R Panel Mini est le deuxième test PCR multiplex compatible avec le système BIOFIRE SPOTFIRE. Ce système et son premier test BIOFIRE SPOTFIRE Respiratory (R) Panel, avec 15 cibles, ont obtenu l'accréditation FDA 510(k) et la dérogation CLIA en février 2023.