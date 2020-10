BioMerieux : nouvelle cible

(Boursier.com) — BioMerieux reste stable sur les 128 euros ce vendredi, après avoir publié une croissance organique de 19,4% à taux de change et périmètre constants au terme des 9 premiers mois correspondant à 2.266 ME de chiffre d'affaires (+17,5% de croissance à données publiées). La direction souligne la poursuite de la dynamique exceptionnelle au cours du 3e trimestre, avec une croissance de 26,5% soutenue par les gammes de biologie moléculaire et un ralentissement moins marqué que prévu de l'activité des gammes immunoessais, microbiologie clinique et industrielle par rapport au trimestre précédent.

Les effets de change ont été négatifs à hauteur de 34,5 Millions d'euros, liés principalement à la dévaluation de certaines devises sud-américaines et asiatiques. Par ailleurs, les effets positifs liés au dollar américain enregistrés au 1er semestre ont été compensés par sa dévaluation contre l'euro au 3e trimestre.

La croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants devrait être supérieure à 16% et le résultat opérationnel courant contributif devrait dépasser 520 millions d'euros sur l'exercice entier... Parmi les derniers avis de brokers, la SG est repassée à l''achat' sur bioMerieux avec un cours de 154 euros dans le viseur. Invest Securities a aussi rehaussé à 'acheter' sa recommandation avec une cible ajustée de 147 à 146 euros.