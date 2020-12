bioMérieux : nouvel ajustement

bioMérieux : nouvel ajustement









Crédit photo © Société bioMerieux

(Boursier.com) — bioMérieux campe sur les 115,50 euros ce jeudi après le relèvement de ses perspectives 2020, alors que le titre avait initialement corrigé de 5% avant-hier. Le groupe attend désormais une croissance de son chiffre d'affaires 2020 à taux de change et périmètre constants "autour de 18%". Le résultat opérationnel courant contributif 2020 sera d'environ 600 millions d'euros. Pour rappel, cette performance exceptionnelle en 2020 "ne peut être extrapolée aux années futures".

Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies a ramené son objectif de cours de 124 à 119 euros avec un avis à 'conserver'. Midcap Partners avait auparavant ajusté sa cible à 147 euros en restant à 'acheter' sur le dossier. Oddo BHF a pour sa part ajusté sa cible à 132 euros ('neutre'). Le groupe a par ailleurs annoncé l'enrichissement de sa gamme ARGENE pour l'identification du SARS-CoV-2 par PCR en temps réel (RT-PCR) : le test SARS-COV-2 RESPI R-GENE a été marqué CE et est désormais commercialement disponible. Ce test à haut débit, pouvant être utilisé sur des plateformes de biologie moléculaire présentes dans les laboratoires hospitaliers comme de ville, permet la détection simultanée du SARS-CoV-2 et des virus de la grippe A et B. Il inclut en outre, un contrôle cellulaire pour vérifier la qualité de l'échantillon, un atout clinique important dans le contexte de la pandémie et de prélèvements massifs multi sites.

Ce nouveau test associe dans le même kit une deuxième analyse de RT-PCR qui, à partir d'une même extraction, permet l'identification de deux autres agents pathogènes circulant de manière concomitante et particulièrement impliqués dans les pathologies respiratoires de l'enfant et des personnes âgées : le VRS (virus respiratoire syncytial humain) et le hMPV (métapneumovirus humain). Ce dernier est plus rarement inclus dans les panels.

Le test SARS-COV-2 RESPI R-GENE sera disponible en Europe et dans les pays qui reconnaissent le marquage CE.