bioMérieux nomme deux nouveaux membres dans son Comité de Direction pour diriger les Affaires Médicales et la 'R&D'

(Boursier.com) — bioMérieux , acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro, annonce la nomination de deux nouveaux membres dans son Comité de Direction :

-Dr Charles K. Cooper en tant que Directeur Exécutif Affaires Médicales, à compter du 2 janvier 2024 ;

-Céline Roger-Dalbert en tant que Directrice Exécutive Recherche et Développement, à compter du 1er mars 2024.

Dr Charles K. Cooper succède à Dr Mark Miller au poste de Directeur Exécutif, Affaires Médicales, à compter du 2 janvier 2024. Dr Charles K. Cooper est diplômé de l'École de Médecine de l'Université de Georgetown (Washington, DC, États-Unis) avec des spécialisations dans les domaines des maladies infectieuses et de l'épidémiologie (Université du Maryland, Baltimore, États-Unis). Il pratique la médecine depuis plus de 25 ans et continue d'exercer deux jours par mois. Auparavant, il occupait le poste de Chief Medical Officer chez Siemens Healthcare Diagnostics. Il a également travaillé durant 8 ans chez Becton Dickinson et 13 ans auprès de la Food & Drug Administration américaine. Fort de cette longue expérience dans des organisations à la fois privées et gouvernementales, Dr Charles K. Cooper sera un atout majeur pour permettre à bioMérieux de répondre aux besoins des patients et des clients avec l'ambition d'améliorer la santé publique dans le monde.

Céline Roger-Dalbert succèdera à François Lacoste au poste de Directrice Exécutive, Recherche et Développement, à compter du 1er mars 2024. Céline Roger-Dalbert a rejoint bioMérieux en août 2022 en tant que Senior Vice President R&D pour les Opérations Cliniques et les Affaires Réglementaires. Elle est titulaire d'un Master en biotechnologie à l'Université Catholique de Lyon. Elle a démarré sa carrière en occupant différents postes de management en R&D microbiologie chez bioMérieux. Elle a ensuite passé 15 ans chez Becton Dickinson en tant que Vice President R&D et Program Management, pour les activités de diagnostic moléculaire, de microbiologie et de diagnostic Point-of-Care, au Canada et aux ÉtatsUnis. Au cours de cette expérience de plus de 25 ans dans le secteur du diagnostic in vitro, elle a travaillé au lancement de plus de 30 produits, correspondant à des technologies nouvelles ou innovantes, et contribuant à fournir des solutions différenciantes pour améliorer les résultats des tests cliniques. Elle est également coinventrice de plus de 20 dépôts de brevets. Céline Roger-Dalbert sera à la tête du département 'R&D' et mènera la stratégie d'innovation, un des piliers de l'activité de bioMérieux