bioMérieux : net repli malgré la révision de objectifs annuels

(Boursier.com) — Dans un marché qui pique à nouveau du nez en matinée, bioMérieux abandonne 4,6% à 92,3 euros malgré une solide première partie d'exercice et une légère révision à la hausse des objectifs annuels.

Comme pour l'ensemble du secteur, la publication donne une impression positive, affirme Oddo BHF. La question de la visibilité et des milestones à publier est plus " nuancée " : les volumes Covid devraient mécaniquement se réduire (mais la base installée se comporte bien), de fait, BIM, comme la plupart des acteurs du DIV (diagnostic médical in vitro), irait ainsi vers des publications en consolidation (transition post COVID et normalisation). Cet aspect domine l'approche du broker, qui reste 'neutre' sur le dossier.

Comme attendu, compte tenu de la nature de son activité, bioMérieux a publié un solide ensemble de résultats pour le premier semestre légèrement au-dessus des attentes du consensus, explique de son côté Stifel. La direction a légèrement relevé ses prévisions. À ce stade, l'analyste pense que les réinitialisations de prévisions dues à la diminution de la phase Covid sont derrière nous et cela laisse de la place pour une surperformance. Stifel est à l''achat' sur le titre avec une cible de 110 euros.