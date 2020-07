bioMerieux : marquage CE du panel respiratoire BIOFIRE 2.1 plus incluant le SARS-CoV-2

(Boursier.com) — bioMérieux annonce que le panel respiratoire BIOFIRE 2.1 plus (RP2.1plus) a été marqué CE. Le panel RP2.1plus teste simultanément 23 pathogènes (19 virus dont le SARS-CoV-2 et 4 bactéries) responsables des infections respiratoires les plus fréquentes. Il sera commercialisé graduellement dans tous les pays qui reconnaissent le marquage CE.

Le test BIOFIRE RP2.1plus est une version étendue du test BIOFIRE RP2plus existant, qui intègre le virus SARS-CoV-2 avec un temps de rendu de résultat maintenu à environ 45 minutes. Le panel BIOFIRE RP2.1plus permet également de tester le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV). Ce nouveau panel permet aux professionnels de santé d'identifier rapidement et en un seul test, les patients atteints d'un pathogène respiratoire courant ainsi que ceux atteints du COVID-19. Ce test est très simple d'utilisation et fonctionne avec les systèmes totalement automatisés FILMARRAY 2.0 ou FILMARRAY TORCH.

"La mise à disposition du BIOFIRE RP2.1plus dans tous les pays qui reconnaissent le marquage CE est une réponse importante à cette pandémie sans précédent" a déclaré Pierre Boulud, Directeur Général Délégué et Directeur exécutif des Opérations Cliniques de bioMérieux. "Grâce à des capacités de production supplémentaires et une base installée de plus de 14.000 systèmes BIOFIRE à travers le monde, le test BIOFIRE RP2.1plus va jouer un rôle clé dès maintenant ainsi que lors de la saison des infections respiratoires à venir, car les professionnels de santé devront lutter à la fois contre les pathogènes respiratoires courants et le SARS-CoV-2."

Le panel BIOFIRE RP2.1plus fait partie de l'ensemble des produits développés par bioMérieux en réponse à la pandémie de COVID-19. Le test ARGENE SARS-CoV-2 R- GENE a été lancé en mars 2020 suivi par le BIOFIRE RP2.1 qui a bénéficié d'une Autorisation d'Utilisation en Urgence de FDA et par les tests sérologiques VIDAS anti-SARS-CoV-2 IgM et anti-SARS-CoV-2 IgG. Ces tests sont complémentaires et contribuent à répondre aux besoins variés des différents clients de bioMérieux ainsi que des patients à travers le monde.