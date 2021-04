bioMérieux : marquage CE de 3 immunoessais sur VIDAS permettant de diagnostiquer la dengue

bioMérieux : marquage CE de 3 immunoessais sur VIDAS permettant de diagnostiquer la dengue









Crédit photo © Société bioMerieux

(Boursier.com) — bioMérieux annonce le marquage CE de ses tests de diagnostic innovants et entièrement automatisés de l'infection par le virus de la dengue : VIDAS DENGUE NS1 Ag ; VIDAS Anti-DENGUE IgM ; VIDAS Anti-DENGUE IgG.

La dengue est une maladie virale transmise à l'homme par certains moustiques. Avec 100 à 400 millions de personnes infectées chaque année, il s'agit de l'arbovirose la plus répandue à travers le monde. Son incidence mondiale a été multipliée par 8 au cours des 20 dernières années, les prévalences les plus importantes étant observées en Asie (75%), puis en Amérique latine et en Afrique (1-2).

Utilisés sur les plateformes de la famille VIDAS, les tests VIDAS DENGUE fournissent des résultats fiables et de meilleure qualité que les méthodes manuelles existantes. Le niveau de performance répond au besoin médical d'un diagnostic précoce et précis de la dengue. Les tests sont entièrement automatisés, de l'identification de l'échantillon au rapport des résultats.

"La dengue se présente sous différentes formes, de légère à très sévère. Son diagnostic et la bonne gestion clinique des patients dépendent de la rapidité et de la fiabilité des tests. En accord avec notre objectif de répondre aux grandes problématiques de santé mondiale, il est important pour nous de fournir ces tests faciles d'utilisation, automatisés et de haute qualité pour diagnostiquer l'infection par le virus de la dengue", explique Mark Miller, Directeur Exécutif, Affaires Médicales, bioMérieux.