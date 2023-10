bioMérieux : maintient sa guidance 2023

(Boursier.com) — bioMérieux fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 2,668 milliard d'euros à fin septembre, en croissance de +4,2% et de +8,0% en organique. Les effets de change ont été défavorables à hauteur de 92 millions d'euros sur 9 mois, du fait de l'appréciation de l'euro face à la majorité des devises, et notamment le dollar américain, le yuan chinois et le peso argentin. Sur le seul troisième trimestre, la croissance organique atteint 7,1% (+10,3% hors panels respiratoires BIOFIRE), conforme aux attentes. Le consensus était positionné à 7,6%.

Le groupe réitère ses prévisions annuelles, à savoir une croissance organique des ventes entre +4% et +6% et une marge contributive entre 600 millions d'euros et 630 millions d'euros.

Pierre Boulud Directeur Général, déclare : "bioMérieux a réalisé une performance solide au cours du troisième trimestre 2023. Les panels non respiratoires BIOFIRE ont continué à progresser à un rythme soutenu et dans le même temps, les panels respiratoires ont fait preuve de résilience. En outre, la franchise microbiologie a enregistré une excellente performance, tirée par les augmentations de volumes et de prix. Nous attendons un repli des ventes des panels respiratoires BIOFIRE au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2002, qui avait été marqué par les effets de la triple épidémie, mais nous sommes confiants dans l'atteinte des objectifs annuels".