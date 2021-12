bioMérieux : les tests détectent efficacement le variant Omicron

(Boursier.com) — Troisième séance de baisse pour bioMérieux. Le titre du spécialiste du diagnostic in vitro consolide encore de 2,4% à 122,3 euros ce mercredi après son bond de 13% enregistré la semaine passée. Alors que le taux d'incidence des infections par le variant Omicron du SARS-CoV-2 (B.1.1.529) continue d'augmenter, les interrogations sont nombreuses quant à la capacité des tests de diagnostic à détecter efficacement cette forme du virus aux mutations multiples.

Depuis le début de la pandémie, les équipes de recherche et développement de bioMérieux ont suivi de près l'émergence de chaque variant préoccupant et ont mené de manière systématique des analyses in silico internes approfondies, explique le groupe. Ces analyses permettent de confirmer qu'à ce jour, les tests moléculaires BIOFIRE et ARGENE amplifient et détectent efficacement l'infection par le SARS-CoV-2 avec le variant Omicron, et ce avec une performance inchangée.