bioMérieux : les objectifs 2022 ajustés légèrement à la hausse

(Boursier.com) — bioMérieux publie ses résultats semestriels au 30 juin, marqués par 1.658 millions d'euros de ventes, en progression de 5,3% à données publiées, et stables à périmètre et devises constantes. La croissance organique des ventes au 2ème trimestre est de 5,2%, tirée par la croissance solide de la gamme BIOFIRE et par la bonne performance de la microbiologie clinique et des applications industrielles. Le résultat opérationnel courant contributif a atteint 322 millions d'euros, soit près de 19,4% du chiffre d'affaires à mi-année.

L'EBITDA a atteint 414 millions d'euros au terme du 1er semestre, soit 24,9% du chiffre d'affaires, en baisse de 12% comparé aux 471 millions d'euros sur la même période de 2021. Cette réduction est le reflet de la baisse du résultat opérationnel courant contributif. Les décaissements d'impôt ont représenté 145 millions d'euros, en hausse par rapport aux 98 millions d'euros versés l'année précédente, en lien avec les résultats exceptionnels de 2021.

Au cours du 1er semestre 2022, le besoin en fonds de roulement a augmenté de 106 millions d'euros.

Dans ce contexte, le free cash-flow a atteint 16 millions d'euros au terme du 1er semestre 2022, contre 145 millions d'euros au 1er semestre 2021.

La société a versé un dividende de 101 millions d'euros au cours du 1er semestre 2022, contre 73 millions en 2021.

Ainsi, l'endettement net du Groupe au 30 juin 2022 s'établit à 67 millions d'euros, contre une trésorerie nette positive de 341 millions d'euros au 31 décembre 2021. Cet endettement net inclut la dette réactualisée au titre des contrats de location pour un montant de 94 millions d'euros (IFRS16).

OBJECTIFS 2022 REVUS

L'objectif de croissance des ventes est ajusté à la hausse de -6% à -3% à périmètre et taux de change constants (précédemment de -7% à -3%).

Le résultat opérationnel courant contributif devrait à taux de change courants être compris entre 580 millions d'euros et 625 millions d'euros, en légère hausse par rapport à la guidance précédente.

Pour rappel, le résultat opérationnel courant contributif attendu pour l'exercice, annoncé en mars entre 530 et 610 millions d'euros correspond, selon la nouvelle présentation du compte de résultat, à une guidance de 542 à 622 millions d'euros. Cet ajustement à la hausse du résultat opérationnel courant contributif reflète la performance actuelle et les effets de change favorables.

Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : "bioMérieux a réalisé une performance solide au 1er semestre 2022, en ligne avec nos prévisions, aussi bien en terme de progression des ventes que de résultat opérationnel. Par ailleurs, nous avons clôturé l'acquisition significative de Specific Diagnostics, qui renforce notre engagement de long terme pour pérenniser l'efficacité des antibiotiques, au bénéfice des générations futures, en adéquation parfaite avec notre gamme actuelle de solutions. Dans un environnement particulièrement incertain et inflationniste, nous confirmons nos objectifs annuels, avec un léger ajustement à la hausse de la guidance."