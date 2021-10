bioMérieux : le relèvement des objectifs salué

(Boursier.com) — bioMérieux s'adjuge logiquement 3% à 106,5 euros à l'ouverture du marché parisien alors que le spécialiste du diagnostic in vitro a rehaussé ses objectifs 2021 après un solide troisième trimestre. Sur la période, la croissance organique a atteint 11,6%, au-dessus des attentes grâce à une reprise de la demande pour les panels respiratoires aux Etats-Unis, associée à une dynamique favorable sur toutes les autres gammes.

Les ventes annuelles sont maintenant attendues en croissance organique de 4% à 7% (contre de neutre à autour de 5% auparavant), à taux de change et périmètre constants. Le résultat opérationnel courant contributif devrait de son côté être supérieur à 700 millions d'euros (précédemment : en ligne avec celui de 2020) à taux de change courants.

Evoquant un bon trimestre, contre toute attente, Midcap Partners revalorise le dossier de 130 à 138,5 euros et réitère son avis 'acheter'. Le groupe opère en leader du diagnostic in vitro, marché en croissance de 5% par an qu'il surperforme. Il présente également une structure financière solide et est, par ailleurs, un important générateur de cash, ce qui lui permettra de continuer à réaliser des acquisitions, de gagner en compétence et en taille critique, souligne le broker.

Jefferies met lui en avant la croissance organique de 11,6% au troisième trimestre, là où le consensus prévoyait une baisse de 0,5%. Une performance d'autant plus impressionnante qu'elle a été réalisée sur une base de comparaison difficile. Les perspectives de ventes ont été revues à la hausse et le consensus se situe désormais dans la partie inférieure des prévisions, tandis que les perspectives de bénéfices suggèrent un potentiel de hausse à deux chiffres. Le broker reste toutefois à 'conserver' en raison du potentiel limité d'expansion du multiple compte tenu de la valorisation actuelle.