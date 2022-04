bioMérieux : Le chiffre d'affaires trimestriel atteint 837 ME

(Boursier.com) — Au 31 mars 2022, le chiffre d'affaires de bioMérieux a atteint 837 millions d'euros, contre 845 millions d'euros au premier trimestre 2021, soit une baisse de 0,9 %. La croissance organique, hors effets de change et de périmètre, s'est établie à -4,5%, en ligne avec les prévisions. L'activité a été portée par la bonne performance des applications industrielles (+6%) et de la microbiologie (+5%), compensée par le ralentissement en biologie moléculaire et en immunoessais. Les effets de change ont été favorables pour 30 millions d'euros, principalement du fait du renforcement du dollar américain et du yuan chinois face à l'euro.