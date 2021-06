bioMérieux lance 'EPISEQ SARS-COV-2', une application logicielle sur le cloud pour la surveillance épidémiologique des variants du SARS-CoV-2

(Boursier.com) — bioMérieux lance une solution logicielle pour aider les laboratoires dans l'identification des variants du virus SARS-CoV-2 à partir de données de séquençage. La mutation virale est un phénomène naturel qui conduit à l'apparition de variants dont les caractéristiques peuvent être différentes. Aujourd'hui, plusieurs variants du SARSCoV-2 circulent dans le monde. Certains d'entre eux font l'objet d'une attention particulière en raison de leur impact sur la pandémie (infectiosité ou gravité accrue de l'infection, risque d'inefficacité du vaccin). La surveillance génomique de la circulation des mutants est donc primordiale pour la santé publique.

Lancée à l'échelle mondiale, EPISEQ SARS-COV-2 est une nouvelle application destinée à identifier les variants du SARS-CoV-2 à partir d'échantillons de patients positifs. Mise à jour automatiquement chaque semaine, la plate-forme identifie les variants sur la base des nomenclatures internationales, notamment les nouveaux variants préoccupants tels qu'ils sont définis par l'Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains.

EPISEQ SARS-COV-2 est compatible avec 3 des plates-formes de séquençage les plus répandues (Illumina, Oxford Nanopore, Thermo Fisher) et facile d'utilisation par tous types de laboratoires, même ceux qui ne possèdent pas de connaissance en bioinformatique ou ne disposent pas de ressource informatique.

L'application permet d'exporter les assemblages du génome viral et les mutations identifiées afin de faciliter le partage d'information aux autorités nationales de santé publique et la réalisation d'études épidémiologiques.