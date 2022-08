bioMérieux : la FDA accorde le statut de "service innovant" à Specific Reveal

(Boursier.com) — La Food and Drug Administration américaine a accordé la désignation " Breakthrough Device " (dispositif innovant) au système rapide d'antibiogramme Specific Reveal.

Cette désignation est réservée aux dispositifs médicaux qui offrent des avantages significatifs par rapport aux solutions autorisées existantes.

Le programme " Breakthrough Devices " a pour objectif de mettre à disposition des patients et des professionnels de santé, dans les meilleurs délais, des dispositifs médicaux présentant un intérêt en matière de santé publique. Il s'agit d'accélérer le

développement et l'évaluation de ces dispositifs et de prioriser leur demande d'autorisation de mise sur le marché, tout en respectant les normes règlementaires d'accréditation 510(k).

Le système rapide d'antibiogramme Specific Reveal a été développé par Specific Diagnostics, société américaine acquise par bioMérieux en mai 2022.