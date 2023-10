bioMérieux : investit dans Oxford Nanopore

(Boursier.com) — bioMérieux et Oxford Nanopore Technologies, la société qui propose une technologie de détection moléculaire nouvelle génération utilisant des nanopores, annoncent que la firme française réalise un investissement immédiat de 70 millions de livres sterling dans Oxford Nanopore. De plus, bioMérieux a l'intention de procéder à l'acquisition complémentaires d'actions Oxford Nanopore sur le marché secondaire dans la limite de 3,5% du capital émis d'Oxford Nanopore, sous réserve de disponibilité et du prix des actions.

Cet investissement, renforce les relations entre les deux sociétés et s'inscrit dans la suite du partenariat annoncé en avril dernier par lequel Oxford Nanopore témoignait de sa volonté de s'orienter vers les marchés cliniques. Cette opération soutiendra le développement de produit d'Oxford Nanopore destinés au diagnostic in vitro, conformément à l'engagement de bioMérieux de contribuer à améliorer la santé publique dans le monde.

Grâce à ce partenariat et à cet investissement, les deux sociétés ont l'intention de capitaliser sur la technologie de pointe d'Oxford Nanopore et sur l'expertise de bioMérieux dans les domaines de la R&D, de la réglementation, de la biologie médicale et de l'accès au marché. A l'occasion de cette transaction, les deux entreprises créeront un comité consultatif - IVD Advisory Board - au sein d'Oxford Nanopore afin de faire progresser la technologie des nanopores dans l'utilisation clinique de routine. Le séquençage par nanopore est une technologie innovante qui permet d'analyser de longs fragments d'ADN ou d'ARN. Il fonctionne en mesurant les variations d'un courant électrique générées lorsque les acides nucléiques passent à travers un nanopore protéique. Le signal résultant est décodé pour fournir la séquence spécifique d'ADN ou d'ARN.

Parce qu'elle est évolutive et donne des résultats en temps réel, et au vu des progrès réalisés dans la précision du séquençage d'un seul nucléotide, cette technologie est idéale pour la caractérisation rapide, et à coût raisonné, d'agents pathogènes dans des échantillons cliniques. Ensemble, les entreprises souhaitent répondre aux importants besoins non satisfaits des marchés clinique et diagnostic pour lesquels un séquençage riche en informations, rapide, accessible et abordable est essentiel et la technologie nanopore est particulièrement adaptée. Enfin, Oxford Nanopore reconfirme son objectif d'un EBITDA ajusté à l'équilibre d'ici la fin de l'année 2026.