bioMérieux : grimpe après le relèvement de la guidance

(Boursier.com) — En première position du SBF120, bioMérieux grimpe de 2% à 124,5 euros à l'ouverture du marché parisien, logiquement porté par le nouveau relèvement de sa guidance annuelle. Le spécialiste du diagnostic in vitro table désormais sur une croissance de plus de 8% de son chiffre d'affaires en 2021, contre 4% à 7% auparavant, et sur un résultat opérationnel courant de plus de 780 millions d'euros, contre plus de 700 ME précédemment.

Prenant acte de ces annonces, Midcap Partners remonte le curseur de 138,5 à 141,5 euros et réitère son avis 'achat'. En dépit de la normalisation attendue en 2022 de 'l'activité Covid', le broker rappelle que le groupe évolue sur un marché en croissance de 5% par an en moyenne, qu'il surperforme historiquement sur un modèle de ventes de réactifs captifs à une base installée, et que la société bénéficiera d'un doublement de la base installée de FilmArray depuis fin 2019 supposant des ventes de réactifs associées soutenant la branche Biologie Moléculaire à long terme. Par ailleurs, le groupe bénéficie d'une force de frappe importante pour acquérir de nouvelles technologies, gammes ou géographies.