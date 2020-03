BioMérieux flambe, dopé par un broker

(Boursier.com) — bioMérieux bondit de 6,7% ce matin à 83,5 euros, alors que la firme HSBC vient de relever de 'conserver' à 'acheter' sa recommandation. Rappelons que le groupe a annoncé le lancement à venir de 3 tests visant à répondre à l'épidémie de COVID-19 et à satisfaire les différents besoins des cliniciens et des autorités de santé dans la lutte contre cette nouvelle maladie infectieuse.

bioMérieux a finalisé le développement du test SARS-COV-2 R-GENE. Ce test PCR en temps réel a été validé cliniquement sur un type de prélèvement respiratoire et sera disponible dès fin mars. Il devrait bénéficier rapidement d'un marquage CE et fera l'objet d'une demande d'autorisation d'utilisation en urgence (EUA-Emergency Use Authorization) auprès de la Food and Drug Administration américaine.

En parallèle, un nouveau test totalement automatisé, utilisant la technologie BIOFIRE FILMARRAY est développé avec le soutien du Département de la Défense américain.

Ce test détectera spécifiquement SARS-CoV-2 et pourra être utilisé sur les plateformes FILMARRAY 2.0 et FILMARRAY TORCH.

bioMérieux développe aussi une nouvelle version étendue de son panel respiratoire 2 BIOFIRE FILMARRAY (RP2) : le panel BIOFIRE RP2.1. Ce nouveau panel intégrera le SARS-CoV-2 en plus des 21 pathogènes les plus fréquemment responsables d'infections respiratoires qu'il permet déjà de détecter, en environ 45 minutes. Il sera également disponible sur les plateformes FILMARRAY 2.0 et FILMARRAY TORCH.

Ces deux tests BIOFIRE seront soumis aux autorités réglementaires compétentes aux 2e et 3e trimestres 2020 respectivement, leur lancement aura lieu immédiatement après l'obtention des autorisations de mise sur le marché.

Les tests ARGENE SARS-COV-2 R-GENE seront produits à Verniolle (France) et les tests BIOFIRE SARS-CoV-2 et BIOFIRE RP2.1 à Salt Lake City (États-Unis). Ces sites de production bénéficient d'une grande expertise dans la fabrication de réactifs de biologie moléculaire à l'échelle industrielle.

bioMérieux avait annoncé auparavant un chiffre d'affaires 2019 de 2,675 MdsE en hausse de 10,5% à données publiées, soit une croissance organique de 7,2%. Le résultat net part du groupe s'est établi en 2019 à 273 millions d'euros, en hausse de 6,2% rapport aux 257 millions d'euros 2018. L'EBITDA a atteint 578 millions d'euros en 2019, soit 21,6% du chiffre d'affaires, en hausse de 6,8% comparé aux 541 millions d'euros de 2018. Cette hausse reflète la progression du résultat opérationnel courant contributif et des dotations aux amortissements et provisions d'exploitation.

En 2020, bioMérieux vise à maintenir une dynamique de croissance supérieure à celle du marché du diagnostic in vitro et se fixe ainsi pour objectif d'atteindre une croissance organique de ses ventes comprise entre 5 et 7%, à taux de change et périmètre constants. Ces objectifs tiennent compte d'une épidémie grippale plus intense en 2020 qu'en 2019 et des incertitudes, telles qu'appréciées à la date de publication, liées à l'épidémie de coronavirus Covid-19 et notamment ses conséquences possibles sur l'économie chinoise au premier semestre. Pour mémoire, la Chine représente environ 10% du total des ventes consolidées de bioMérieux et ne constitue pas une zone de production pour l'export.

Compte tenu de la croissance organique visée, bioMérieux devrait être en mesure d'améliorer son résultat opérationnel courant contributif entre 5 et 10%, à taux de change et périmètre constants. Cette amélioration se traduirait, à taux de change courants, par un résultat opérationnel courant contributif compris entre 395 et 415 millions d'euros, selon la guidance fournie fin février.