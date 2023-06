bioMérieux fait évoluer sa gouvernance

(Boursier.com) — bioMérieux , acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro, annonce une évolution dans la gouvernance de la société. A compter du 1er juillet 2023, Alexandre Mérieux devient Président Exécutif et Pierre Boulud Directeur Général.

Sur proposition d'Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, le Conseil d'administration de bioMérieux a validé le 13 juin 2023 la nomination d'Alexandre Mérieux au poste de Président Exécutif et celle de Pierre Boulud en tant que Directeur Général. Pierre Boulud est membre du Comité de Direction depuis sept ans dont trois en tant que Directeur Général Délégué.

Avec cette évolution de gouvernance, qui dissocie les fonctions de Président et de Directeur Général, Pierre Boulud dirigera le Comité de Direction de bioMérieux pour mettre en oeuvre la stratégie de l'entreprise dans toutes ses dimensions.

Face aux fortes évolutions du secteur mondial de la santé, Alexandre Mérieux se concentrera ainsi sur les enjeux essentiels de stratégie générale. En tant que Président Exécutif avec des pouvoirs étendus, il continuera d'assurer la présidence du Conseil d'administration dont la mission est notamment de définir et valider la stratégie du Groupe pour le bon développement de bioMérieux et de ses collaborateurs. En collaboration avec Pierre Boulud, il participera en outre à la définition des orientations en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale et d'innovation ainsi qu'au recrutement des principaux cadres dirigeants.

Alexandre Mérieux a commenté : "Après avoir assuré pendant neuf ans le rôle de Directeur Général de bioMérieux, je suis heureux de voir Pierre Boulud me succéder à cette fonction. Pierre a fortement contribué au développement de la société depuis sept ans et a toute ma confiance pour conduire les équipes et renforcer le rôle de leader de bioMérieux dans le diagnostic des maladies infectieuses. Je me réjouis de poursuivre notre étroite collaboration dans la conduite de bioMérieux."